Профессор Ершов рассказал, в каких условиях формируется максимальный иммунитет к COVID-19

Стойкий иммунитет к коронавирусу может сформироваться при определенном протекании болезни. Человек должен перенести заболевание средней тяжести, заявил профессор патофизиологии Антон Ершов.

Ершов в разговоре с "Российской газетой" заявил, что лучшим вариантом для формирования стойкого иммунитета к COVID-19 будет течение болезни средней тяжести без использования большого количества лекарств. Это же правило действует и для других инфекций.

Профессор отметил, что повторно заболеть коронавирусной инфекцией возможно так же, как и другими заболеваниями, например, корью. По словам эксперта, иммунитет может не сформироваться после инфицирования в двух случаях. Если человек переболел очень легко, то в его организме было недостаточно вируса, чтобы организм начала вырабатывать против него антитела.

Второй случай — слишком тяжелое течение болезни. Тогда организм потратит все силы на поддержание жизни, поэтому их не останется для формирования антител.