Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру заключить пари на "возвращение" Крыма Киеву. Об этом дипломат заявил в интервью агентству "Укринформ".

Как пишет РИА Новости, бывший канцлер ФРГ высказал мнение, что ни один президент российского государства не отдаст Крым Украине. Он также считает, что антироссийские санкции должны быть отменены ЕС.

Мельник ответил немецкому политику заявлением, что еще при жизни Шредера Крым вернется Украине. Он отметил, что очевидно, как восход солнца на Востоке.

По результатам народного референдума Крым воссоединился с Россией в 2014 году. Правительство РФ ни раз отмечало демократичность принятого решения жителями полуострова.