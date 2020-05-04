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7:05   4 Мая 2020
Общество

Боевики возобновили обстрелы сирийских военных на юге провинции Идлиб

Боевики возобновили обстрелы сирийских военных на юге провинции Идлиб

Вооруженные стычки между сирийскими войсками и боевиками возобновились на юге провинции Идлиб. Об этом сообщил военный источник ФАН в Сирии Ахмад Марзук.

Перестрелки между военными и боевиками группировок, связанных с "Хайят Тахрир аш-Шам", велись у населенных пунктов Кансафра, Кафр-Увейд, Сфухон, Аль-Анкави и Аль-Фатир.

Боевики также установили блокпост для досмотра мирных жителей у населенного пункта Кафр-Тахарим. По данным SOHR, террористы хотят останавливать прибывающих в город людей для проверки их смартфонов.

ФАН также пишет, что турецкие военные во второй половине дня приступили к обследованию маршрута совместного российско-турецкого патрулирования, пролегающего по шоссе М-4.

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Автор: Ирина Большунова
#сирия #идлиб #боевики

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