Сотрудник Минздрава считает, что до пика по COVID-19 России осталось две недели

Пик распространения коронавируса в России может наступить в ближайшие две недели. После этого РФ выйдет на плато по COVID-19, считает сотрудник Минздрава Владимир Чуланов.

Выход на плато, по словам Чуланова, приведет к стабилизации заболеваемости и дальнейшему снижению распространения коронавируса. Информацией об этом заместитель главы Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ поделился на телеканале "Россия-1" в программе "Вести с Дмитрием Киселевым".

Прогноз по стабилизации эпидемической ситуации в столичном регионе ранее дал директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. Он считает, что в Москве и Подмосковье ситуация с COVID-19 стабилизируется к началу июля.