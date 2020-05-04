Трамп ожидает появление вакцины от коронавируса в США к концу 2020 года

Вакцина от COVID-19 может появиться в Соединенных Штатах Америки к концу 2020 года. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

Как пишет РИА Новости, Трамп надеется, что вакцина будет готова к применению к концу этого года. Он также отметил, что от правительства США делается все возможное, чтобы ускорить утверждение различных правил и разрешений, необходимых для принятия лекарства от нового типа коронавируса.

США занимает первое место по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире. По последним данным, в стране зафиксировано боле 1,15 миллиона заболевших COVID-19. Жертвами заболевания стали 67,4 тысячи американцев.