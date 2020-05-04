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4:47   4 Мая 2020
Общество

Посольство РФ ответило на заявления Украины о причастности Москвы к трагедии в Одессе

Посольство РФ ответило на заявления Украины о причастности Москвы к трагедии в Одессе

Посольство РФ на Украине ответило на заявления о якобы причастности России к трагическим событиям в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

Российские дипломаты отмечают, что вместо того, чтобы направить усилие на исправления ситуации и добиваться подвижек в привлечении к ответственности виновных, Киев ищет ее причины в "кознях" Москвы, обвиняя РФ в неких тайных замыслах против украинской стороны.

Посольство подчеркивает, что украинская сторона продолжает затягивать следствие и судебные процедуры по делу. Дипломаты подчеркнули, что аналогичного мнения придерживается Наблюдательная миссия ООН по правам человека.

Напомним, что в 2014 году десятки украинцев в Одессе стали жертвами нападения "сторонников единства Украины". 

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Автор: Борис Нестеров
#украина #посольство рф

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