Названы страны Европы, которые первыми впустят туристов после пандемии

Греция, Италия и Турция больше остальных стран Европы заинтересованы в возобновлении турпотока. Они постараются первыми открыть свои границы для туристов, считает политолог Дмитрий Абзалов.

Эксперт отметил, что в одностороннем порядке наладить турпоток этим странам не удастся. Нужно, чтобы туристы могли пересечь границы своего государства. Информацией об этом поделилось агентство "Прайм".

Абзалов считает частичные открытия возможными, но уверен, что устойчивый турпоток сможет сформироваться только к концу лета. Он, по словам политолога, будет гораздо меньше обычного.

Для открытия границ нужно, чтобы ситуация с коронавирусом стабилизировалась и вошла в спокойную фазу во всех странах. Разработка вакцины поможет ускорить процесс.