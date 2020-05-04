Борис Джонсон призвал страны мира вместе работать над вакциной против COVID-19

Страны мира должны сообща работать над созданием вакцины против нового коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Еврокомиссия, Германия, Великобритания, Италия, Канада, Норвегия, Саудовская Аравия, Франция и Япония организовали совместный онлайн-форум по сбору финансовой помощи на борьбу с коронавирусом.

Выступая на мероприятии, Джонсон заявил, что для победы в этом сражении странам нужно работать вместе над созданием "неуязвимого щита" для защиты людей. По его словам, этого возможно достичь лишь путем массового производства вакцины.

Джонсон уверен, что чем больше стороны объединят усилия и будут обмениваться опытом, тем быстрее ученые добьются успеха. Гонка за поиском вакцины для борьбы с этим вирусом — это не соревнования, а самая неотложная задача.