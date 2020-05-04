Трамп отрицает свою осведомленность о рисках коронавируса на этапе развития пандемии

Американский лидер в соцсетях опроверг информацию в СМИ, согласно которой Дональд Трамп игнорировал серьезность вспышки коронавируса.

Дональд Трамп в своем Twitter аккаунте написал, что американская разведка не докладывала об угрозах коронавирусной инфекции до конца января. По его словам, о смертоносном вирусе говорилось как о "чем-то не представляющем опасности".

"Они [разведка] не поднимали тему коронавируса до последних чисел января, и это было прямо перед тем, как я запретил въезд в США из Китая", — написал президент США в Twitter.

Американская ежедневная газета The Washington Post опубликовала статью, якобы американская администрация не восприняла всерьез данные о том, что коронавирус серьезная угроза. Об этом говорили в разведке еще в начале января, но сведения Трамп игнорировал.

Ученые из университета Джонса Хопкинса ранее обнародовали информацию о выявлении более 3,5 млн случаев инфицирования коронавирусной инфекцией по всему миру.