Глава иранской делегации в ОПЕК после госпитализации впал в кому

Хосейн Каземпур Ардебили пережил сильное кровоизлияние в мозг. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в соцсети на странице министерства нефти исламской республики.

Представитель Ирана при Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хосейн Каземпур Ардебили в пятницу 1 мая был госпитализирован в больницу. Об этом стало известно в воскресенье. В этот же день в Twitter появилась информация, что глава иранской делегации в международной организации впал в кому.

"Хосейн Каземпур Ардебили находится в коме. Он был госпитализирован после сильного кровоизлияния в мозг", — говорится в публикации министерства нефти Ирана.

Стоит отметить, что Хосейн является ключевой фигурой в секторе добычи нефти в Иране. Благодаря его усилиям, в стране удалось частично восстановить нефтедобычу после "ядерной сделки" 2015 года.