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1:07   4 Мая 2020
Общество

Минздрав Германии сделал прогноз по срокам создания вакцины от коронавируса

Минздрав Германии сделал прогноз по срокам создания вакцины от коронавируса

Создание вакцины от нового типа коронавируса может затянуться на несколько лет. Такой прогноз сделал глава Минздрава Германии Йенс Шпан.

Реалистичный прогноз, по его словам, предполагает, что на создание лекарства могут уйти годы, сообщает ТАСС. Это объясняется тем, что во время разработки случаются неудачные эксперименты, что значительно тормозит процесс. 

"Такое мы видели на примере других вакцин", — заявил Шпан.

Он также добавил, что создание вакцины за несколько месяцев является оптимистичным вариантом развития событий. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на разработку препарата от COVID-19 примерно потребуется 8 млрд евро.

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Автор: Ирина Большунова
#германия #вакцина #коронавирус

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