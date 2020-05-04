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0:41   4 Мая 2020
Общество

Российская военная полиция провела патрулирование по четырем маршрутам в Сирии

Российская военная полиция провела патрулирование по четырем маршрутам в Сирии

Россия продолжает проводить в Сирии работу, нацеленную на невоенное разрешение конфликта. Об этом сообщил глава российского центра по примирению в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.

Продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, подписанного 22 октября минувшего года. Подразделения военной полиции РФ прошли по трем маршрутам в провинциях Алеппо, Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор. Также армейская авиация провела патрулирование близ аэродромов Метрас и Квайрес.

За прошедшие сутки обстрелов со стороны протурецких незаконных вооруженных формирований не было зарегистрировано.

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Автор: Руслан Неглинный
#сирия #военная полиция #цпвс

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