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0:08   4 Мая 2020
Политика

Вучич заявил об отмене чрезвычайного положения в Сербии, введенного из-за коронавируса

Вучич заявил об отмене чрезвычайного положения в Сербии, введенного из-за коронавируса

Чрезвычайное положение, введенное в Сербии из-за пандемии коронавируса, будет отменено 7 мая. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич.

По его словам, для этого нужно соблюсти ряд процедур, пишет ТАСС. Для начала должно быть получено обоснование Минобороны Сербии, затем правительство, премьер и президент страны смогут дать заключение и передать его в парламент. 

Сделать это планируется к 7 мая. Тогда будет снят и комендантский час. Сейчас в Сербии выявлено более 9,4 тыс. случаев инфицирования COVID-19. Границы страны закрыты. 

Минобороны РФ отправило своих специалистов для помощи Сербии в борьбе с коронавирусом. Специалисты провели дезинфекцию медучреждений. Помощь была также оказана со стороны МЧС РФ. Ведомство закупило для сербских спасателей необходимые средства защиты. 

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Автор: Илья Романович
#сербия #чрезвычайное положение #александр вучич #комендантский час #коронавирус

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