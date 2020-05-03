Общее число умерших с коронавирусом в Москве возросло до 764

Число скончавшихся с коронавирусом в Москве за прошедшие сутки увеличилось до 35. Об этом свидетельствуют официальные данные оперштаба.

Общее число умерших с COVID-19 достигло 764. Ранее сообщалось о смерти 34 человек.

Согласно последним данным, в Москве скончались 35 пациентов, у которых медики подтвердили диагноз "пневмония" и получили положительный результат тестов на новый коронавирус.

Россия в мировом топе находится на седьмом месте по количеству выявленных заболевших. Всего в стране нашли новый коронавирус у 134 687 человек (за сутки — 10 663 новых случая), из которых более 16 тысяч пациентов вылечились. Скончались от болезни 1280 человек.