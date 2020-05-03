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22:48   3 Мая 2020
Общество

Стрелкова: решение Лукашенко не отменять парад 9 Мая – подарок для россиян

Стрелкова: решение Лукашенко не отменять парад 9 Мая – подарок для россиян

Решение президента Белоруссии Александра Лукашенко не отменять парад Победы прокомментировала специалист политологии Юлия Стрелкова. По ее мнению, решение главы дружественного государства станет подарком и для россиян.

Лукашенко принял решение провести 9 мая в Минске праздничный парад Победы. В Москве из-за ситуации с распространением коронавируса, а также в целях безопасности здоровья населения, все мероприятия, посвященные 75-летию Победы, было решено перенести.

Специалист политологии Юлия Стрелкова в интервью с корреспондентом "ПолитРоссия" прокомментировала решение Лукашенко. Стрелкова назвала подарком проведение парада в пандемию нового коронавируса в Минске. По ее словам, благодаря решению главы Белоруссии и россияне, и белорусы вместе смогут встретить знаменательный праздник.

"Благодаря Александру Лукашенко, мы все – и россияне, и белорусы – сможем-таки отметить 75 лет Победы, любуясь на парад именно 9 Мая, в столь символичный для бывшего советского человека день", – поделилась она.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #политика

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