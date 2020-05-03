Пушков назвал слова Помпео о сокрытии КНР ситуации с COVID-19 созданием внешнего врага

Слова государственного секретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон имеет доказательства сокрытия Китаем данных о вспышке коронавирусной инфекции, являются созданием эффекта "внешнего врага", заявил сенатор Алексей Пушков.

Подобное заявление США свидетельствует о том, что Вашингтон встал на тропу войны с Китаем, отметил в своем Twitter-аккаунте Пушков. По его словам, в этой ситуации главный вопрос — что американская сторона хочет получить от конфликта.

"Скорее всего, он нужен Белому дому для достижения внутренней цели — победы Трампа на выборах", — предположил Пушков.

Отметим, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что власти Китая якобы умышленно скрывают данные о распространении инфекции и проводят специальную кампанию по "дезинформированию мирового сообщества". По его словам, и у Белого дома существуют весомые доказательства.