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21:59   3 Мая 2020
Политика

Пушков назвал слова Помпео о сокрытии КНР ситуации с COVID-19 созданием внешнего врага

Пушков назвал слова Помпео о сокрытии КНР ситуации с COVID-19 созданием внешнего врага

Слова государственного секретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон имеет доказательства сокрытия Китаем данных о вспышке коронавирусной инфекции, являются созданием эффекта "внешнего врага", заявил сенатор Алексей Пушков.

Подобное заявление США свидетельствует о том, что Вашингтон встал на тропу войны с Китаем, отметил в своем Twitter-аккаунте Пушков. По его словам, в этой ситуации главный вопрос — что американская сторона хочет получить от конфликта.

"Скорее всего, он нужен Белому дому для достижения внутренней цели — победы Трампа на выборах", — предположил Пушков.

Отметим, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что власти Китая якобы умышленно скрывают данные о распространении инфекции и проводят специальную кампанию по "дезинформированию мирового сообщества". По его словам, и у Белого дома существуют весомые доказательства.

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Автор: Ирина Большунова
#пушков #политика #китай #помпео #коронавирус

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