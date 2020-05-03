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21:56   3 Мая 2020
Общество

Возобновление международных полетов может начаться в середине лета

Возобновление международных полетов может начаться в середине лета

Возобновление международных полетов может начаться уже летом 2020 года, считает представитель российской авиакомпании "Аэрофлот" Юлия Спивакова. Это оптимистичный прогноз, по ее мнению.

Спивакова в интервью телеканалу "Россия-24" заявила, что пока трудно назвать сроки возобновления международного авиасообщения после пандемии коронавируса, передает РИА Новости. Если руководствоваться оптимистичными прогнозами, то это может произойти в середине этого лета. 

Также представитель "Аэрофлота" отметила, что сейчас самолеты активно дезинфицируют и будут продолжать это делать до тех пор, пока не исчезнет необходимость в этом. Кроме того, Спивакова сообщила, что в будущем могут появиться рекомендации рассаживать пассажиров на борту с соблюдением дистанции между ними. 

Международное авиасообщение между Россией и другими странами было прекращено в конце марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса. Сейчас полеты осуществляются с целью вывезти россиян из-за рубежа, а также доставить гуманитарную помощь. 

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Автор: Ирина Большунова
#аэрофлот #восстановление #коронавирус

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