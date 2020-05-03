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21:24   3 Мая 2020
Общество

Вывозной рейс с 382 россиянами вылетел с острова Бали

Вывозной рейс с 382 россиянами вылетел с острова Бали

Вывозной рейс с россиянами вылетел в Москву с индонезийского острова Бали. Об этом сообщает консульство РФ в Денпасаре.

Представитель консульства сообщил РИА Новости, что самолет с 382 россиянами авиарейса SDM6296 Денпасар — Петербург — Москва вылетел с острова. Также в сообщении подчеркивается, что посольство РФ организовало возвращение из островного государства на родину более тысячи россиян.

Многие страны из-за пандемии нового коронавируса заблокировали регулярное и чартерное пассажирское авиасообщение с другими странами. Из-за этого большое число людей не смогли вернуться в свои страны без государственной помощи.

Первые случаи вспышки коронавируса были зарегистрированы на территории китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. ВОЗ присвоила новому типу коронавируса статус пандемии с 11 марта нынешнего года.

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Автор: Юлия Яковлева
#индонезия #бали #коронавирус

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