Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Аксенов попросил владельцев отелей воздержаться от работы из-за пандемии коронавируса

Аксенов попросил владельцев отелей воздержаться от работы из-за пандемии коронавируса

 Депутат Швыткин назвал причины популярности фильма "Шугалей" у российских зрителей

Депутат Швыткин назвал причины популярности фильма "Шугалей" у российских зрителей
Ростех назвал стоимость материалов для средств защиты на черном рынке

Ростех назвал стоимость материалов для средств защиты на черном рынке

 МИД России поздравил журналистов со Всемирным днем свободы печати

МИД России поздравил журналистов со Всемирным днем свободы печати
Гаспарян: памятник власовцам в Праге станет моментом истины

Гаспарян: памятник власовцам в Праге станет моментом истины

 Политолог Золотарев рассказал о планах США на Европу

Политолог Золотарев рассказал о планах США на Европу
Аксенов попросил владельцев отелей воздержаться от работы из-за пандемии коронавируса

Аксенов попросил владельцев отелей воздержаться от работы из-за пандемии коронавируса

 Депутат Швыткин назвал причины популярности фильма "Шугалей" у российских зрителей

Депутат Швыткин назвал причины популярности фильма "Шугалей" у российских зрителей
Ростех назвал стоимость материалов для средств защиты на черном рынке

Ростех назвал стоимость материалов для средств защиты на черном рынке

 МИД России поздравил журналистов со Всемирным днем свободы печати

МИД России поздравил журналистов со Всемирным днем свободы печати
Гаспарян: памятник власовцам в Праге станет моментом истины

Гаспарян: памятник власовцам в Праге станет моментом истины

 Политолог Золотарев рассказал о планах США на Европу

Политолог Золотарев рассказал о планах США на Европу
20:51   3 Мая 2020
Общество

Аксенов попросил владельцев отелей воздержаться от работы из-за пандемии коронавируса

Аксенов попросил владельцев отелей воздержаться от работы из-за пандемии коронавируса

Нелегальные мини-отели Крымской Республики продолжают прием туристов во время пандемии коронавирусной инфекции, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Многие незаконные отели на побережье полуострова позволяют остановиться туристам из других регионов России, несмотря на пандемию COVID-19, поделился Аксенов. По словам главы республики, он узнал об этом от своих коллег из разных районов Крыма.

Отельерам следует отказаться от погони за прибылью и не создавать риски для здоровья людей, отметил Аксенов. Он призвал владельцев работающих неофициально мини-отелей зарегистрировать свой бизнес, передает РИА Новости.

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Данные на сайте обновляются в ежедневном режиме.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#крым #аксенов #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...