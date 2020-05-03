Аксенов попросил владельцев отелей воздержаться от работы из-за пандемии коронавируса

Нелегальные мини-отели Крымской Республики продолжают прием туристов во время пандемии коронавирусной инфекции, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Многие незаконные отели на побережье полуострова позволяют остановиться туристам из других регионов России, несмотря на пандемию COVID-19, поделился Аксенов. По словам главы республики, он узнал об этом от своих коллег из разных районов Крыма.

Отельерам следует отказаться от погони за прибылью и не создавать риски для здоровья людей, отметил Аксенов. Он призвал владельцев работающих неофициально мини-отелей зарегистрировать свой бизнес, передает РИА Новости.

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