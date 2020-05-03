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20:40   3 Мая 2020
Экономика

Ростех назвал стоимость материалов для средств защиты на черном рынке

Ростех назвал стоимость материалов для средств защиты на черном рынке

Наценки спекулянтов на материалы, из которых изготавливаются медицинские костюмы и маски, на фоне ажиотажа из-за пандемии коронавируса достигают 500%, сообщил Ростех.

Стоимость трехслойного нетканного материала SMS взлетела на черном рынке в пять раз — до 1,5 тыс. рублей за килограмм при закупочной цене 300 рублей. Между тем "Росхимзащита" (входит в Ростех) при посредничестве Минпромторга договорилась с четырьмя крупнейшими производителями о прямых закупках за 165–305 рублей. Благодаря этому удается отгружать продукцию по адекватному ценнику — 847 рублей за костюм без учета доставки.

В мае планируется выпускать до 150 тыс. готовых медицинских комплектов в сутки, они поставляются в регионы в соответствии с заявками. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров ранее подчеркнул, что дефицита средств индивидуальной защиты и антисептиков на территории страны не наблюдается.

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Автор: Руслан Неглинный
#ростех #черный рынок

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