Ростех назвал стоимость материалов для средств защиты на черном рынке

Наценки спекулянтов на материалы, из которых изготавливаются медицинские костюмы и маски, на фоне ажиотажа из-за пандемии коронавируса достигают 500%, сообщил Ростех.

Стоимость трехслойного нетканного материала SMS взлетела на черном рынке в пять раз — до 1,5 тыс. рублей за килограмм при закупочной цене 300 рублей. Между тем "Росхимзащита" (входит в Ростех) при посредничестве Минпромторга договорилась с четырьмя крупнейшими производителями о прямых закупках за 165–305 рублей. Благодаря этому удается отгружать продукцию по адекватному ценнику — 847 рублей за костюм без учета доставки.

В мае планируется выпускать до 150 тыс. готовых медицинских комплектов в сутки, они поставляются в регионы в соответствии с заявками. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров ранее подчеркнул, что дефицита средств индивидуальной защиты и антисептиков на территории страны не наблюдается.