МИД России поздравил журналистов со Всемирным днем свободы печати

Работа сотрудников СМИ на фоне распространения нового типа коронавируса приобрела особое значение, поскольку от своевременного и точного информирования граждан зависят жизни людей.

Соответствующее заявление сделало внешнеполитическое ведомство Российской Федерации на фоне отмечаемого 3 мая Всемирного дня свободы печати, провозглашенного Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций. Об этом писало РИА Новости.

Согласно публикации Министерства иностранных дел в социальной сети Facebook, сегодня крайне необходимо гарантировать журналистам свободный доступ к данным. А издания должны соблюдать правила ответственной журналистики, распространяя только проверенную и объективную информацию.

В России уделяется огромное внимание принципу многоязычия в средствах массовой информации, оказывается поддержка региональным изданиям и информационным ресурсам национальных общин, заявили сотрудники МИД РФ.