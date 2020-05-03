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20:30   3 Мая 2020
Политика

МИД России поздравил журналистов со Всемирным днем свободы печати

МИД России поздравил журналистов со Всемирным днем свободы печати

Работа сотрудников СМИ на фоне распространения нового типа коронавируса приобрела особое значение, поскольку от своевременного и точного информирования граждан зависят жизни людей.

Соответствующее заявление сделало внешнеполитическое ведомство Российской Федерации на фоне отмечаемого 3 мая Всемирного дня свободы печати, провозглашенного Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций. Об этом писало РИА Новости.

Согласно публикации Министерства иностранных дел в социальной сети Facebook, сегодня крайне необходимо гарантировать журналистам свободный доступ к данным. А издания должны соблюдать правила ответственной журналистики, распространяя только проверенную и объективную информацию.

В России уделяется огромное внимание принципу многоязычия в средствах массовой информации, оказывается поддержка региональным изданиям и информационным ресурсам национальных общин, заявили сотрудники МИД РФ.

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Автор: Кристина Мокроусова
#политика #мид рф

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