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20:04   3 Мая 2020
Общество

Депутат Швыткин назвал причины популярности фильма "Шугалей" у российских зрителей

Депутат Швыткин назвал причины популярности фильма "Шугалей" у российских зрителей

Повышенный интерес к фильму о российских социологах в Ливии "Шугалей" демонстрирует твердую гражданскую позицию и зрелость российского общества, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Премьера киноленты "Шугалей" состоялась 1 мая на телеканале НТВ, а через два дня она уже вошла в десятку самых популярных фильмов на "Кинопоиске". Более того, она побила рекорды по скачиваниям на многих российских торрент-площадках. Депутат в интервью изданию "ПолитЭксперт" заявил, что популярность фильма связана с повышенным чувством сострадания у российских зрителей.

Также он уверен, что многие прониклись мужеством и самоотверженностью главного героя Максима Шугалея. По словам политика, все эти качества присущи большинству граждан России.

"Здесь, конечно, косвенная сопричастность к происходящему — каждый из российских зрителей прочувствовал это на себе", — добавил Швыткин.

Российское общество своим интересом к фильму в очередной раз продемонстрировало зрелость, считает депутат. Он отметил, что Ливия буквально разрывается под массой противоречий. Даже представитель мирной профессии, в данном случае социолог, находящийся в североафриканской республике по согласованию с местным руководством, может оказаться в тюрьме. Российское посольство и МИД РФ пытаются любыми способами добиться освобождения сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ). Создание подобного фильма поможет обратить внимание общественности на эту проблему, заключил Швыткин.

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены террористами группировки RADA, подконтрольной главе так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезу Сарраджу, во время проведения исследования. Граждане РФ с прошлого года находятся в нелегальной тюрьме "Митига", не получив никаких обвинений.

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Автор: Илья Романович
#россия #ливия #Шугалей

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