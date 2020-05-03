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20:02   3 Мая 2020
Политика

Трамп заявил о повторном показе фильма об украинском Майдане

Трамп заявил о повторном показе фильма об украинском Майдане

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте заявил о повторном показе киноленты "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства" на телеканале One America News.

Соответствующую информацию предоставило информационное агентство Regnum.

По словам главы Белого дома, мистификация с импичментом будет разоблачена. А экс-спикер палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси потеряла свою должность, потому что ничего не делала.

"Кроме того, она должна немедленно вернуться в Вашингтон", — добавил Трамп.

Первый раз пятидесятиминутная картина была продемонстрирована американцам в феврале текущего года. Большая часть киноленты посвящена государственному перевороту на территории Незалежной, роли Америки на фоне происходящего и коррупционным цепочкам экс-главы США Джозефа Байдена.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #политика #майдан

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