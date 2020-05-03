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19:54   3 Мая 2020
Политика

Мурашко заявил о возможности введения "паспорта иммунитета" для граждан РФ

Мурашко заявил о возможности введения "паспорта иммунитета" для граждан РФ

"Паспорт иммунитета" для граждан РФ технически возможно ввести в стране, полагает министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Я не вижу в этом проблемы, на самом деле. Это можно сделать", — обозначил политик.

Он обратил внимание, что определенный информационный ресурс, позволяющий осуществить инициативу, был уже создан, и в достаточно краткие сроки — фактически за семь дней.

Благодаря использованию новой программы можно будет проследить каждого пациента с положительным тестом на коронавирус, резюмировал Мурашко.

Он подчеркнул, что не видит сложности в том, чтобы извлечь из системы данные и погрузить их в медицинскую документацию в случае необходимости.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #коронавирус #COVID-19

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