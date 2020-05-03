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19:49   3 Мая 2020
Общество

Минздрав РФ сообщил о сохранении части ограничений до появления вакцины от коронавируса

Минздрав РФ сообщил о сохранении части ограничений до появления вакцины от коронавируса

Некоторые ограничительные меры для нераспространения коронавирусной инфекции будут сохранены до появления вакцины, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Введенные профилактические мероприятия должны сниматься постепенно, отметил политик в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия-24". Некоторые из ограничений будут сохранены до разработки вакцины от коронавируса. По его словам, в случае отсутствия популяционного иммунитета у населения может возникнуть вторая волна заболевших COVID-19.

Отменять режим самоизоляции сразу после окончания пика коронавируса не стоит, уверен министр. Данная процедура в любом случае займет определенное количество времени. Мурашко считает, что нужно после окончания пандемии сделать правильные выводы и не допустить повторения ситуации. России удалось подготовить систему здравоохранения именно благодаря своевременному реагированию на ситуацию.

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Автор: Юлия Яковлева
#минздрав #самоизоляция #коронавирус #Мурашко

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