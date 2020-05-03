Временный госпиталь "Ленэкспо" принял больных с легкой формой COVID-19

Петербургский госпиталь "Ленэкспо" открыл свои двери для первых пациентов с легкой формой коронавируса. При ухудшении самочувствия больных переведут в ближайшие инфекционные клиники.

Люди, которые не могут соблюдать режим самоизоляции и лечения дома, пройдут его в инфекционном отделении Госпиталя ветеранов войн в "Ленэкспо". Больные были перевезены из других больниц, соответствующая информация опубликована на официальном сайте Смольного.

Госпиталь оборудован на 1 тыс. коек, отдельно организована зона для приема пациентов. Также особая территория создана для перехода из чистой зоны в зону к больным. Оборудованы пять автоматизированных рабочих мест для администраторов, которые заполняют истории болезни. В каждом боксе лежит 1–2 человека, отделенные перегородками. В госпитале есть все необходимое медицинское оборудование и препараты.