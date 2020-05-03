Китайский эксперт объяснил, почему США никогда не осмелятся провоцировать Россию
США, обладая огромной военной мощью, устраивают различные провокации по всему миру, однако они не осмеливаются самостоятельно провоцировать Россию. О том, что ограничивает амбиции Вашингтона, рассказал эксперт китайского издания «Феникс».
Автор в своем обзоре отмечает, что у США есть три слабых места.
Во-первых, российские вооруженные силы способны быстро реагировать на изменение обстановки. Например, во время сирийской войны действия ВС РФ застали американцев врасплох.
Во-вторых, Россия имеет мощный ядерный арсенал и противокорабельные ракеты, которые способны уничтожить любые американские авианосцы.
И в-третьих, по мнению эксперта, Вашингтон учитывает ресурсную самодостаточность России, которая позволит ей в случае чего выдержать затяжную блокаду.
«Даже если Соединенные Штаты навяжут России ресурсную блокаду, та будет достаточно самодостаточна и не предоставит США удобного шанса для начала действий», — пишет «ИноСМИ.РУ».