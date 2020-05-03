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19:23   3 Мая 2020
Политика

Китайский эксперт объяснил, почему США никогда не осмелятся провоцировать Россию

Китайский эксперт объяснил, почему США никогда не осмелятся провоцировать Россию

США, обладая огромной военной мощью, устраивают различные провокации по всему миру, однако они не осмеливаются самостоятельно провоцировать Россию. О том, что ограничивает амбиции Вашингтона, рассказал эксперт китайского издания «Феникс».

Автор в своем обзоре отмечает, что у США есть три слабых места.

Во-первых, российские вооруженные силы способны быстро реагировать на изменение обстановки. Например, во время сирийской войны действия ВС РФ застали американцев врасплох.

Во-вторых, Россия имеет мощный ядерный арсенал и противокорабельные ракеты, которые способны уничтожить любые американские авианосцы.

И в-третьих, по мнению эксперта, Вашингтон учитывает ресурсную самодостаточность России, которая позволит ей в случае чего выдержать затяжную блокаду.

«Даже если Соединенные Штаты навяжут России ресурсную блокаду, та будет достаточно самодостаточна и не предоставит США удобного шанса для начала действий», — пишет «ИноСМИ.РУ».

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #сша #политика сша

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