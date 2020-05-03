Помпео заявил, что США работают над вопросом происхождения коронавируса

Соединенные Штаты располагают достаточным количеством аргументов, которые указывают на то, что новый тип коронавируса начал распространяться по миру из лаборатории в городе Китайской Народной Республики Ухане.

Соответствующее заявление сделал государственный секретарь Америки Майк Помпео. Об этом писало издание "Интерфакс".

По словам парламентария, большинство экспертов уверены в искусственности происхождения COVID-19. Также Помпео ознакомился с данными ученых, которые на основании исследования ДНК говорят о природном происхождении коронавирусной инфекции. Однако госсекретарь США не смог ответить на вопрос, было ли распространение вируса целенаправленно или это случилось из-за оплошности в стенах лаборатории.

Соединенные Штаты делают все, что в их силах, чтобы получить ответы на интересующие их вопросы о COVID-19. Вашингтон выступил с инициативой отправить группу экспертов в Ухань, однако компартия КНР заблокировала эту возможность.