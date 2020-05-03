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19:02   3 Мая 2020
Политика

Помпео заявил, что США работают над вопросом происхождения коронавируса

Помпео заявил, что США работают над вопросом происхождения коронавируса

Соединенные Штаты располагают достаточным количеством аргументов, которые указывают на то, что новый тип коронавируса начал распространяться по миру из лаборатории в городе Китайской Народной Республики Ухане.

Соответствующее заявление сделал государственный секретарь Америки Майк Помпео. Об этом писало издание "Интерфакс".

По словам парламентария, большинство экспертов уверены в искусственности происхождения COVID-19. Также Помпео ознакомился с данными ученых, которые на основании исследования ДНК говорят о природном происхождении коронавирусной инфекции. Однако госсекретарь США не смог ответить на вопрос, было ли распространение вируса целенаправленно или это случилось из-за оплошности в стенах лаборатории.

Соединенные Штаты делают все, что в их силах, чтобы получить ответы на интересующие их вопросы о COVID-19. Вашингтон выступил с инициативой отправить группу экспертов в Ухань, однако компартия КНР заблокировала эту возможность.

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Автор: Руслан Неглинный
#политика #помпео #коронавирус

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