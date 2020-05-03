ФАН: Строительство вертолетоносцев позволило РФ избежать технической зависимости от НАТО

Собственное производство крупных военных кораблей дает России не только развитие военно-промышленного комплекса, но и гарантирует суверенитет. Такое мнение в беседе с ФАН выразил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Так эксперт прокомментировал статью издания «Военное обозрение», где журналисты призывают поблагодарить президента Франции Франсуа Олланда за его отказ продавать России заказанные нами вертолетоносцы типа «Мистраль». В материале говорится, что это позволило нашей стране вовремя осознать ошибочность в плане обороноспособности пути сотрудничества с НАТО.

«Закупив французские корабли, мы могли оказаться в очень опасной технической зависимости от НАТО. Это же не корыто, в конце концов, "Мистрали" требовали бы ремонта и замены деталей. А что, если бы это случилось в реальной боевой обстановке?», — задается риторическим вопросом Баранец.

Сложившаяся в 1990-е годы практика «завязывания» оборонки на поставки из других стран уходит в прошлое. Теперь Россия полностью самодостаточна в вопросах обеспечения собственной безопасности, отметил военный эсперт. Собственное производство военных кораблей правительство обеспечило рабочими местами специалистов.

На судостроительном заводе «Залив» в Крыму заложены первые два российских универсальных десантных корабля (УДК).