Освобождение южной части провинции Идлиб позволило сирийским властям во главе с президентом Башаром Асадом начать восстановление инфраструктуры региона. В первую очередь восстанавливаются линии электропередач, водопровод и здания школ.

Быстрое возрождение территорий Сирийской Арабской Республики, освобожденных от террористов, является также и личной заслугой президента САР Башара Асада. Такое мнение о роли сирийского лидера высказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей военный эксперт, полковник запаса, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Эксперт отметил, что одной из главных заслуг Асада стала договоренность с Россией о помощи, достигнутая в самый тяжелый период войны с терроризмом и Западом. С помощью РФ Сирии удалось освободить от террористов значительные территории страны и возобновить на них мирную хозяйственную деятельность.