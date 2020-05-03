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18:58   3 Мая 2020
Политика

Политолог Кошкин высоко оценил заслуги Асада в восстановлении Сирии

Политолог Кошкин высоко оценил заслуги Асада в восстановлении Сирии

Освобождение южной части провинции Идлиб позволило сирийским властям во главе с президентом Башаром Асадом начать восстановление инфраструктуры региона. В первую очередь восстанавливаются линии электропередач, водопровод и здания школ.

Быстрое возрождение территорий Сирийской Арабской Республики, освобожденных от террористов, является также и личной заслугой президента САР Башара Асада. Такое мнение о роли сирийского лидера высказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей военный эксперт, полковник запаса, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Эксперт отметил, что одной из главных заслуг Асада стала договоренность с Россией о помощи, достигнутая в самый тяжелый период войны с терроризмом и Западом. С помощью РФ Сирии удалось освободить от террористов значительные территории страны и возобновить на них мирную хозяйственную деятельность.

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Автор: Василий Пименов
#россия #сирия #асад

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