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18:35   3 Мая 2020
Общество

Мантуров заявил о достаточном запасе медицинских масок на московских складах

Мантуров заявил о достаточном запасе медицинских масок на московских складах

Более 15 млн защитных медицинских масок находится на складах Москвы, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Масочный режим действует в столице и других регионах России для нераспространения коронавирусной инфекции. Жители Москвы не смогут посещать продуктовые магазины, общественный транспорт и другие места массового скопления без защитных масок с 12 мая. Нетканые маски необходимо менять каждые два часа, напомнил ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Российские аптеки обеспечены достаточным количеством средств индивидуальной защиты для соблюдения мер по нераспространению COVID-19, заявили ранее власти РФ.

Режим самоизоляции действует во многих регионах РФ до 11 мая. Власти призывают жителей страны не выходить из дома без крайней необходимости, а при выходе на улицу соблюдать меры по нераспространению коронавируса. Подробнее о COVID-19 в РФ можно узнать на специальном портале стопкоронавирус.рф.

 

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Автор: Яна Либерман
#маски #мантуров #коронавирус

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