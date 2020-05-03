Мантуров заявил о достаточном запасе медицинских масок на московских складах

Более 15 млн защитных медицинских масок находится на складах Москвы, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Масочный режим действует в столице и других регионах России для нераспространения коронавирусной инфекции. Жители Москвы не смогут посещать продуктовые магазины, общественный транспорт и другие места массового скопления без защитных масок с 12 мая. Нетканые маски необходимо менять каждые два часа, напомнил ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Российские аптеки обеспечены достаточным количеством средств индивидуальной защиты для соблюдения мер по нераспространению COVID-19, заявили ранее власти РФ.

Режим самоизоляции действует во многих регионах РФ до 11 мая. Власти призывают жителей страны не выходить из дома без крайней необходимости, а при выходе на улицу соблюдать меры по нераспространению коронавируса. Подробнее о COVID-19 в РФ можно узнать на специальном портале стопкоронавирус.рф.