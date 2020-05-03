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18:18   3 Мая 2020
Политика

Глава Минпромторга Чехии сообщил, что не видит необходимости высылать российских послов

Глава Минпромторга Чехии сообщил, что не видит необходимости высылать российских послов

Необходимости высылать сотрудников российского посольства в республике из-за спекулятивной информации СМИ нет, заявил вице-премьер Чехии Карел Гавличек.

Ранее чешское СМИ Respekt сообщило о якобы попытке российского дипломата отравить пражских муниципальных политиков за то, что они причастны к сносу памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Об этом сообщает ТАСС.

Вице-премьер не видит причин для паники и не считает удачным решение снизить число российских дипломатов.

"Мы не должны впадать в панику и на основе информации спекулятивного характера высылать посла", — обозначил Гавличек.

Политик обращает внимание на то, что в республике предпринимаются достаточно жесткие и эффективные меры, обеспечивающие защиту от угрозы для безопасности.

"Ставлю под сомнение, что Россия нам угрожает",— резюмировал вице-премьер Чехии.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #чехия #прага

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