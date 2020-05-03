Трубоукладчик "Академик Черский" прибыл в Калининград

Строительство подводного газопровода "Северный поток-2" требует использования трубоукладчиков, с которыми возникли проблемы после введения американских санкций. "Газпром" собирается решить эту проблему с помощью собственного судна.

Эпопея с долгим переходом трубоукладчика "Академик Черский" из дальневосточного порта Находка в Балтийское море, кажется, завершилось. РИА Новости сообщает, что "Академик Черский" благополучно добрался до Калининграда и встал на якорную стоянку. Экономические санкции Вашингтона против участников проекта смогли лишь замедлить темпы строительства, но не прекратить его.