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Трубоукладчик "Академик Черский" прибыл в Калининград

Трубоукладчик "Академик Черский" прибыл в Калининград

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18:01   3 Мая 2020
Экономика

Трубоукладчик "Академик Черский" прибыл в Калининград

Трубоукладчик "Академик Черский" прибыл в Калининград

Строительство подводного газопровода "Северный поток-2" требует использования трубоукладчиков, с которыми возникли проблемы после введения американских санкций. "Газпром" собирается решить эту проблему с помощью собственного судна.

Эпопея с долгим переходом трубоукладчика "Академик Черский" из дальневосточного порта Находка в Балтийское море, кажется, завершилось. РИА Новости сообщает, что "Академик Черский" благополучно добрался до Калининграда и встал на якорную стоянку. Экономические санкции Вашингтона против участников проекта смогли лишь замедлить темпы строительства, но не прекратить его.

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Автор: Руслан Неглинный
#газпром #северный поток #Академик Черский

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