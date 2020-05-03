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17:54   3 Мая 2020
Политика

Соловьев оценил фильм "Шугалей" и призвал дипломатов действовать энергичнее

Соловьев оценил фильм "Шугалей" и призвал дипломатов действовать энергичнее

Премьера художественного фильма "Шугалей", посвященного драматической судьбе российских социологов в Ливии, томящихся в тюрьме "Митига" террористического ПНС, состоялась 1 мая. Телеведущий Владимир Соловьев считает, что одного фильма недостаточно.

Особенность фильма "Шугалей" заключается в том, что главные герои картины в реальности до сих пор находятся в ливийской тюрьме "Митига", куда их заточили террористы ПНС Ливии. Задачей фильма было привлечение внимания к судьбе похищенных террористами россиян, но телеведущий Владимир Соловьев, чьи слова передает Федеральное агентство новостей, оценив силу искусства, выразил сомнение, что этого будет достаточно.

Владимир Рудольфович считает важным любые способы привлечения внимания к подобным проблемам. Однако же он считает, что свое веское слово должны сказать дипломаты и представители других органов, действия которых помогут освободить Максима Шугалея и Самера Суэйфана из заточения.

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Автор: Руслан Неглинный
#ливия #соловьев #митига #Шугалей

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