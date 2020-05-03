Депутат Драпеко: необходимо снимать фильмы, подобные "Шугалею"

Фильмы вроде "Шугалея", рассказывающие о судьбе россиян, снимать необходимо. Картина о российских социологах ФЗНЦ носит приключенческий характер и хорошо сыграна, отметила советская и российская актриса кино, депутат Госдумы Елена Драпеко.

Картина "Шугалей" основана на реальных событиях, происходящих с сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максимом Шугалеем, Самером Суэйфаном и Александром Прокофьевым. Специалисты прибыли в Ливию с целью проведения социологического исследования по официальному приглашению властей. Во время работы Шугалей и Суэйфан были задержаны без каких-либо обвинений.

Террористическая группировка RADA, напрямую связанная с триполитанской незаконной структурой, взяла в плен мужчин и поместила их в неофициальную тюрьму "Митига". Россиян в течение года удерживают в тюрьме, почти не кормят и избивают.

Художественный фильм "Шугалей" имеет фундамент документалистики и стремится передать объективный сценарий реальных событий, которые происходят с нашими соотечественниками. Драпеко отметила, что такие фильмы, как "Шугалей", снимать, безусловно, нужно. Чтобы фильм создал резонанс, необходимо собрать больше просмотров, а также принять меры, чтобы его посмотрели и жители Ливии, считает актриса. Депутат заключила, что фильм могут оценить дипломаты, которые ведут переговоры об освобождении исследователей, сообщает "Нью Информ".