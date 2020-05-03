Мураховский напомнил США про ядерную доктрину России

Любая ядерная ракетная атака Соединенных Штатов, пусть даже с использованием боезарядов малой мощности, будет встречена ответным ударом со стороны России. Такое заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала сообщение на сайте Госдепартамента США об оснащении ядерными зарядами малой мощности некоторых баллистических ракет американских подлодок.

Позицию МИД разъяснил «МК» военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Он напомнил о Военной доктрине нашей страны. В этои документе четко прописано: в случае применения ядерного оружия по России, абсолютно любой мощности, РФ нанесет полноценный ответный удар по агрессору.