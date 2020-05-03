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17:56   3 Мая 2020
Россия

Мураховский напомнил США про ядерную доктрину России

Мураховский напомнил США про ядерную доктрину России

Любая ядерная ракетная атака Соединенных Штатов, пусть даже с использованием боезарядов малой мощности, будет встречена ответным ударом со стороны России. Такое заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала сообщение на сайте Госдепартамента США об оснащении ядерными зарядами малой мощности некоторых баллистических ракет американских подлодок.

Позицию МИД разъяснил «МК» военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Он напомнил о Военной доктрине нашей страны. В этои документе четко прописано: в случае применения ядерного оружия по России, абсолютно любой мощности, РФ нанесет полноценный ответный удар по агрессору. 

«Военная доктрина – руководящий документ для вооруженных сил страны. В соответствии с ним, у нас разработаны все планы боевого применения наших стратегических ядерных сил. И в их ответном применении стесняться мы не будем», — отметил Мураховский.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #мид рф #ядерная доктрина

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