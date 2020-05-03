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17:26   3 Мая 2020
Политика

Бредихин: использование Украиной трагедии в Одессе – плевок в душу одесситов

Бредихин: использование Украиной трагедии в Одессе – плевок в душу одесситов

Запад вместе с Киевом применяют приемы инфовойны против России привычным способом, обвиняя во всех бедах РФ и отрицая мнение авторитетных международных институтов, заявил координатор движения "Донбасс за Евразийский союз" Антон Бредихин.

МИД Украины обвинил Россию в том, что она якобы единственная сторона, которая не заинтересована в установлении реальной причины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года. Однако мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине в 2019 году выявила предвзятость местных следственных органов, которые так и не нашли виновников гибели 48 человек, сгоревших в Доме профсоюзов.

Эксперт Антон Бредихин в беседе с Федеральным агентством новостей назвал кощунством обвинения в адрес РФ. Он также добавил, что использование Украиной национальной трагедии в качестве информационного оружия против РФ является проявлением античеловечности.

"Подлость, наглость и плевок в души одесситов, погибших в этот день шесть лет назад", — заявил Бредихин.

Таким образом, Киев просто предпринимает попытки в перекладывании ответственности за свои преступления на Россию.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #киев

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