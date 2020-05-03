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17:18   3 Мая 2020
Политика

Депутат Чепа назвал американские претензии насчет гумпомощи из РФ "высосанными из пальца"

Депутат Чепа назвал американские претензии насчет гумпомощи из РФ "высосанными из пальца"

Любая гуманитарная поддержка на фоне распространения коронавирусной инфекции является полезной, а претензия западных средств массовой информации к помощи из России "высосана из пальца".

Такое заявление сделал зампред комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа, комментируя публикацию издания Соединенных Штатов о гуманитарном грузе из Российской Федерации. Об этом сообщило РИА Новости.

Некоторое время назад американское издание опубликовало новость о том, что в гумпомощь из РФ вошли аппараты искусственной вентиляции легких, которые не рассчитаны на работу в западных лечебных учреждениях, поскольку они создавались под напряжение российских электросетей в 220 вольт, что не подходит для Америки. Также в грузе присутствовали противогазы химического типа.

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Автор: Илья Романович
#россия #гумпомощь #политика

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