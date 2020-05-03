Любая гуманитарная поддержка на фоне распространения коронавирусной инфекции является полезной, а претензия западных средств массовой информации к помощи из России "высосана из пальца".

Такое заявление сделал зампред комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа, комментируя публикацию издания Соединенных Штатов о гуманитарном грузе из Российской Федерации. Об этом сообщило РИА Новости.

Некоторое время назад американское издание опубликовало новость о том, что в гумпомощь из РФ вошли аппараты искусственной вентиляции легких, которые не рассчитаны на работу в западных лечебных учреждениях, поскольку они создавались под напряжение российских электросетей в 220 вольт, что не подходит для Америки. Также в грузе присутствовали противогазы химического типа.