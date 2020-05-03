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17:24   3 Мая 2020
Россия

Ветеран осудил желание Лукашенко провести парад Победы в разгар пандемии

Ветеран осудил желание Лукашенко провести парад Победы в разгар пандемии

Торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы над гитлеровской Германией отменены по всему миру COVID-19. Но президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не может отметить Парад Победы. При этом в республике зафиксировано 16 705 зараженных коронавирусом. Умерли 99 человек. 

Глава Московского комитета ветеранов, генерал-майор Иван Слухай назвал «большой глупостью» проведение парада в таких условиях. В беседе с телеканалом «360» он пояснил, что участники парада перед Днем Победы участвуют в долгих тренировках.

«Это занимает несколько дней подряд по несколько часов. И поэтому рано или поздно будут контакты с зараженными и эти контакты ни к чему хорошему не приведут. Я категорически не поддерживаю решение президента Белоруссии», — поделился Слухай.

Лукашенко на заседании белорусского правительства, где обсуждали подготовку к параду заявил, что смертность от коронавируса в стране в пять раз меньше, чем от алкоголя. Он также отметил, что он никого не заставляет приходить на парад и с пониманием относится к опасениям людей относительно коронавируса.

Президент РФ Владимир Путин ранее объявил о переносе торжественных мероприятий в честь Дня Победы, включая главный парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка». Это необходимо для сохранения жизни и здоровья россиян, в особенности ветеранов. Вместо традиционного проезда военной техники в ряде городов проведут воздушные парады с участием самолетов ВКС РФ.

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Автор: Арсений Аскольский
#лукашенко #парад победы

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