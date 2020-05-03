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16:41   3 Мая 2020
Политика

Руководство Боснии и Герцеговины объяснило отказ от российской помощи

Руководство Боснии и Герцеговины объяснило отказ от российской помощи

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 застала врасплох европейские страны, некоторые из которых попросили помощи у России. Посмотрев на опыт Италии и Сербии, член президиума Боснии и Герцеговины Драган Чович обратился к России, но как сообщает "Коммерсантъ", министр безопасности страны Фахрудин Радончич запретил принимать российскую помощь.

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович, оправдывая этот шаг, сообщает, что президиум не имеет полномочий принимать решения об иностранной помощи. Также он отметил, что обращение Човича не было согласовано с кабинетом министров, а вооруженные силы страны имеют достаточно ресурсов, чтобы без посторонней поддержки справиться с эпидемией.

Ранее Россия оказала помощь в борьбе с коронавирусом Италии США и ряду других стран.

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Автор: Илья Романович
#россия #босния и герцеговина #COVID-19

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