Руководство Боснии и Герцеговины объяснило отказ от российской помощи

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 застала врасплох европейские страны, некоторые из которых попросили помощи у России. Посмотрев на опыт Италии и Сербии, член президиума Боснии и Герцеговины Драган Чович обратился к России, но как сообщает "Коммерсантъ", министр безопасности страны Фахрудин Радончич запретил принимать российскую помощь.

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович, оправдывая этот шаг, сообщает, что президиум не имеет полномочий принимать решения об иностранной помощи. Также он отметил, что обращение Човича не было согласовано с кабинетом министров, а вооруженные силы страны имеют достаточно ресурсов, чтобы без посторонней поддержки справиться с эпидемией.

Ранее Россия оказала помощь в борьбе с коронавирусом Италии США и ряду других стран.