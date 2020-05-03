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16:39   3 Мая 2020
Политика

Карасев раскритиковал попытку Зеленского вернуть Саакашвили к власти на Украине

Карасев раскритиковал попытку Зеленского вернуть Саакашвили к власти на Украине

Попытка вернуть во власть Украины экс-президента Грузии Михаила Саакашвили подчеркивает некомпетентность политики партии "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского, заявил политолог Вадим Карасев.

Карасев сказал, что участники партии преподносились как "новые лица". Однако на самом деле они оказались беспомощными и неспособными управлять Украиной. Политолог утверждает, что от компетентности украинцев, пребывающих на позициях власти страны, много чего зависит. Карасев отметил, что легитимность действующей власти держится на том, что она новая, сообщает "ПолитНавигатор".

Он считает, что, если эти "новые" твердят о необходимости вернуть к власти старых, то тогда они признают провал своего проекта и то, что они беспомощны. Карасев подчеркнул, что проект "Слуга народа" своими поступками подрывает авторитет действующего правительства и авторитет новых политических сил.

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Автор: Руслан Неглинный
#украина #саакашвили #зеленский

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