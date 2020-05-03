Цеков рассказал, чем фильм "Шугалей" отличается от того, что показывают по телевизору
Россия должна снимать больше документальных картин, похожих на фильм "Шугалей" своей правдивостью, заявил российский сенатор Сергей Цеков.
По его словам, вся правда содержится в документальных фильмах, поэтому нужно, чтобы честного кино было как можно больше. Идущие на телевидении современные криминальные фильмы и сериалы немного надоели зрителям, к тому же они далеки от реальности. Поэтому появление таких фильмов, как "Шугалей", показывает, что на самом деле происходит в мире, отметил сенатор.
"Фильмы с документальной начинкой, снятые на такие серьезные темы, это очень хорошо. Пусть будет больше таких фильмов", — цитирует члена Совфеда "Слово и Дело".
Людям необходимо показывать правду, происходящую в стране, где творятся произвол и несправедливость, говорит Цеков. При помощи массовой культуры и кино можно достучаться до зрителя, донести ему эти серьезные вещи, подытожил сенатор.
1 мая на телеканале НТВ вышел художественный фильм "Шугалей", основанный на реальных событиях, которые происходят в наши дни. Год назад российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан прибыли в Ливию по рабочей визе с разрешения властей страны. Террористы похитили их и с мая 2019 года содержат в неофициальной тюрьме "Митига", не пуская к россиянам адвокатов. Обвинения Шугалею и Суэйфану до сих пор не предъявлены. Дипломаты РФ пока не могут договориться с боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии о выдаче россиян.