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16:29   3 Мая 2020
Россия

Главврач больницы заявил, что масочный режим снизит риск заражения COVID-19 на 90%

Главврач больницы заявил, что масочный режим снизит риск заражения COVID-19 на 90%

Массовое ношение медицинских масок снизит риск заражения коронавирусом на 90%. Об этом рассказал главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман телеканалу «360».

Такое средство защиты может спасти жизнь, подчеркнул специалист. К сожалению, далеко не все подмосковные жители осознают опасность коронавируса и пренебрегают ношение масок. 

«Маска — это защита вас от воздействия вируса и защита вашего собеседника или вашего родственника. Получается двойное предохранение, если вы соблюдаете так называемый масочный режим. Минимизация риска заражения на 90%», — сказал Райхман.

Врач с сожалением отметил, что до сих пор видит людей, которые группами заходят в один лифт или общаются во дворах.

«Неужели вы не понимаете, что завтра вы окажетесь на реанимационных койках?» — задается риторическим вопросом Райхман.

Главврач больницы заявил, что масочный режим снизит риск заражения COVID-19 на 90%

Кроме ношения маски нужно обрабатывать руки спиртом, поскольку вирус не переживает контакта с ним. Если не соблюдать правила безопасности, то после майских выходных больных может стать еще больше, подчеркнул врач.

«Очень бы хотелось, чтобы те люди, которые не понимают смысла самоизоляции, сейчас подумали о том, что, если у них не будет коронавирусной инфекции, то они сломают руку, но перелом исправить будет некому», — призвал Райхман.

Главврач призвал ввести более жесткие меры по борьбе с COVID-19. Только в таком случае эпидемию удастся остановить. 

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Автор: Арсений Аскольский
#маска #коронавирус

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