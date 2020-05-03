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16:06   3 Мая 2020
Россия

Академик РАН сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Академик РАН сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил главный эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико.

Эксперт подчеркнул, что уже в июне этого года можно говорить о переходе к снижению количества новых случаев COVID-19 среди населения. 

Благодаря мерам, предпринятым правительством РФ в целях минимизации распространения коронавирусной инфекции, уровень заболеваемости COVID-19 в стране относительно небольшой. Наиболее эффективно зарекомендовал себя режим самоизоляции.

В целях обеспечения большей безопасности население, президент РФ Владимир Путин сообщил о продлении нерабочих дней до 11 мая, включая майские праздники.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #ран #коронавирус #COVID-19

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