Недостаточная дисциплинированность россиян во время режима самоизоляции может привести к увеличению числа инфицированных, поэтому карантинные меры должны быть ужесточены, считает директор ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава РФ Сергей Бойцов.

Основная причина роста числа новых инфицированных — расширение тестирование, убежден главный кардиолог Минздрава. Однако, по его мнению, на гражданах также лежит ответственность за эпидемиологическую обстановку. В связи с этим Бойцов настаивает на ужесточении карантинных мер и повышении степени ответственности за их нарушение.

Отметим, согласно данным оперативного штаба, в России зафиксировано более 134 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вся актуальная и достоверная информация о ситуации вокруг пандемии COVID-19 приводится на сайте стопкоронавирус.рф.