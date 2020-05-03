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15:48   3 Мая 2020
Общество

Главный кардиолог Минздрава предложил ужесточить ограничения на фоне COVID-19

Главный кардиолог Минздрава предложил ужесточить ограничения на фоне COVID-19

Недостаточная дисциплинированность россиян во время режима самоизоляции может привести к увеличению числа инфицированных, поэтому карантинные меры должны быть ужесточены, считает директор ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава РФ Сергей Бойцов.

Основная причина роста числа новых инфицированных — расширение тестирование, убежден главный кардиолог Минздрава. Однако, по его мнению, на гражданах также лежит ответственность за эпидемиологическую обстановку. В связи с этим Бойцов настаивает на ужесточении карантинных мер и повышении степени ответственности за их нарушение.

Отметим, согласно данным оперативного штаба, в России зафиксировано более 134 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вся актуальная и достоверная информация о ситуации вокруг пандемии COVID-19 приводится на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Ирина Большунова
#ужесточение #коронавирус

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