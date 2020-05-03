Отсрочка по налогам для крупных российских компаний, пострадавших от коронавируса, за апрель составила 750 миллионов рублей, сообщили представители ФНС.

Налоговая служба получила более 800 заявок от крупных организаций на предоставление отсрочки по оплате налогов. Осуществить платеж позже можно будет только по налоговым начислениям, срок уплаты которых уже действует.

Предоставление отсрочки возможно при выполнении ряда условий. Сначала фирма должна просрочить оплату налога и оказаться в категории правонарушителей. Далее руководство компании подает в налоговую инспекцию соответствующее заявление о предоставлении отсрочки, рассказывают сотрудники ФНС.

Не все компании стремятся прибегнуть к варианту отсрочки со стороны ФНС, так как многие опасаются риска возникновения штрафов и пени в случае, если налоговая служба откажет в предоставлении льготы.