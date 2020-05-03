Гаспарян: памятник власовцам в Праге станет моментом истины

Не успел утихнуть в Чехии один скандал, как тут же разгорелся другой. В начале апреля в административном районе Прага-6 был осуществлен демонтаж памятника маршалу Коневу. При этом местные власти, объясняя этот поступок, использовали кощунственную формулировку. Оказалось, что статуе нет места на улице, поскольку в разгар пандемии коронавируса у нее не было маски. Руководство другого района – Ржепорые – устроило новую историческую провокацию, установив памятник коллаборационистам Русской освободительной армии (РОА).

Публицист Армен Гаспарян считает, что сейчас наступает момент истины. Идет осознанная подмена понятий. При этом в случае с монументом предателям Родины наибольшее внимание приковывает сделанная на нем гравировка. Как отметил специалист, на этой мемориальной табличке вместе с логотипом РОА генерала Андрея Власова, написано, что именно силы дивизии под командованием генерала Буняченко «единственные» пришли на помощь жителям Праги, оказавшимся в очень сложной ситуации. При этом организаторов ничуть не смущает, что эти люди воевали против собственных соотечественников, главное, что в нужный момент они проявили «подлинно принципиальную позицию».

«Я не знаю кому как, а мне очень понравилась формулировка: "несмотря на сложный исторический вопрос". То есть, таким образом показывается, что в прошлом что-то было, даже что-то неблагозвучное – присяге они изменили, участвовали в карательных акциях, уничтожили многих повстанцев во время восстания в Варшаве. Но тем не менее люди то были "хорошие" и правильным поступком своим, придя на помощь пражанам, они остановили подрывную деятельность боевых групп СС и тем самым достойны памяти», – объясняет логику чешских властей Гаспарян.

Россия, трепетно подходящая к исторической памяти, такое положение вещей без внимания не оставит. Некоторые специалисты считают, что финал этой симфонии остается открытым, однако по отношениям Москвы и Праги был нанесен сильный удар.