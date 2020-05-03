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 Политолог Золотарев рассказал о планах США на Европу

Политолог Золотарев рассказал о планах США на Европу
15:41   3 Мая 2020
Весь мир

Политолог Золотарев рассказал о планах США на Европу

Политолог Золотарев рассказал о планах США на Европу

США хотят сделать из Евросоюза «санитарный кордон», который стал бы препятствием для усиления позиций России в экономике Европы. Об этом заявил политолог Андрей Золотарев изданию Украина.ру. Так эксперт прокомментировал позицию ЕС в конфликте США и Китая.

Золотарев считает, что так Вашингтон связывал бы экономические возможности и потенциал европейских стран. США понимают, что, в отличие от Украины, европейские страны куда более субъектны и «не желают быть просто пешками на большой шахматной доске», подчеркнул политолог.

«Поэтому ЕС понимает, что США, как в свое время Великобритания, которая была заинтересована в том, чтобы на европейском континенте не было ни одной доминирующей сверхдержавы, имеют свой геополитический интерес, который расходится с долгосрочными геополитическими интересами большинства стран Европы», — объяснил Золотарев.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #европа

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