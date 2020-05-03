Политолог Золотарев рассказал о планах США на Европу

США хотят сделать из Евросоюза «санитарный кордон», который стал бы препятствием для усиления позиций России в экономике Европы. Об этом заявил политолог Андрей Золотарев изданию Украина.ру. Так эксперт прокомментировал позицию ЕС в конфликте США и Китая.

Золотарев считает, что так Вашингтон связывал бы экономические возможности и потенциал европейских стран. США понимают, что, в отличие от Украины, европейские страны куда более субъектны и «не желают быть просто пешками на большой шахматной доске», подчеркнул политолог.