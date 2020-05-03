Минобороны РФ сообщило об общих объемах гумпомощи, переданной Сирии

Россия оказывает Сирии помощь не только в военной сфере, но и в гуманитарной. Министерство обороны РФ опубликовало очередной Информационный бюллетень, в котором сообщает об общих объемах гуманитарной помощи, предоставленной Сирии.

Российская гуманитарная помощь идет в Сирийскую Арабскую Республику по каналам Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев. Минобороны РФ сегодня в новом информационном бюллетене о ходе выполнения Меморандума о создании зон деэскалации сообщает, что за истекшие сутки российские военные не производили гуманитарных акций.

Всего же, согласно документу, в Сирии было проведено 2420 гуманитарных акций, во время которых сирийцы получили 4021,41 тонны гуманитарных грузов. С 11 апреля 2020 года сирийцы получили 125,54 тонны продовольствия. Медицинская помощь за все время деятельности упомянутого выше Центра была предоставлена 132 874 сирийцам.