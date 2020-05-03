Главный эпидемиолог Минздрава оценил вероятность второй волны COVID-19

COVID-19 войдет в нашу жизнь, как это произошло со «свиным» гриппом H1N1 2009 года. Он станет одним из этиологических агентов ОРВИ, проявляющим сезонную активность. Таким мнением с «Парламентской газетой» поделился главный эпидемиолог министерства здравоохранения, академик РАН Николай Брико.

Отвечая на вопрос о второй волне коронавируса, Брико напомнил, что прогнозирование развития эпидемии, создание математических моделей — довольно сложное и далеко не всегда успешное дело. Однако пандемия COVID-19 уже сегодня вошла в историю как чрезвычайная ситуация международного значения.

«Искоренить его как SARS COV, очевидно, не удастся, и SARS-CoV-2 войдет в нашу жизнь, как это сделал "свиной" грипп H1N1 2009 года, и будет одним из этиологических агентов ОРВИ, проявляющий свою сезонную активность в осенне-зимний и весенний периоды года», — прогнозирует специалист.

Ученым еще предстоит изучить особенности текущей эпидемии, оценить недостатки глобального мониторинга за угрозами возникновения ЧС и обеспечения биологической безопасности населения, подчеркнул академик.

«Ясно одно: новые вирусы будут появляться, это неотъемлемая часть нашего мира. Человечество должно научиться противостоять этим угрозам», — резюмировал Брико.

Согласно данным оперативного штаба, в России зафиксировано более 134 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Все актуальные данные о ситуации вокруг пандемии COVID-19 в России и мире приводятся на сайте стопкоронавирус.рф.