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15:10   3 Мая 2020
Россия

Главный эпидемиолог Минздрава оценил вероятность второй волны COVID-19

Главный эпидемиолог Минздрава оценил вероятность второй волны COVID-19

COVID-19 войдет в нашу жизнь, как это произошло со «свиным» гриппом H1N1 2009 года. Он станет одним из этиологических агентов ОРВИ, проявляющим сезонную активность. Таким мнением с «Парламентской газетой» поделился главный эпидемиолог министерства здравоохранения, академик РАН Николай Брико.

Отвечая на вопрос о второй волне коронавируса, Брико напомнил, что прогнозирование развития эпидемии, создание математических моделей — довольно сложное и далеко не всегда успешное дело. Однако пандемия COVID-19 уже сегодня вошла в историю как чрезвычайная ситуация международного значения.

«Искоренить его как SARS COV, очевидно, не удастся, и SARS-CoV-2 войдет в нашу жизнь, как это сделал "свиной" грипп H1N1 2009 года, и будет одним из этиологических агентов ОРВИ, проявляющий свою сезонную активность в осенне-зимний и весенний периоды года», — прогнозирует специалист.

Главный эпидемиолог Минздрава оценил вероятность второй волны COVID-19

Ученым еще предстоит изучить особенности текущей эпидемии, оценить недостатки глобального мониторинга за угрозами возникновения ЧС и обеспечения биологической безопасности населения, подчеркнул академик.

 «Ясно одно: новые вирусы будут появляться, это неотъемлемая часть нашего мира. Человечество должно научиться противостоять этим угрозам»,  — резюмировал Брико.

Согласно данным оперативного штаба, в России зафиксировано более 134 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Все актуальные данные о ситуации вокруг пандемии COVID-19 в России и мире приводятся на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Арсений Аскольский
#прогноз #вторая волна #коронавирус

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